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Россиянам в Кыргызстане не дадут статус беженца

Россияне в Кыргызстане Фото: pixabay
Россиянам, прибывшим после объявления мобилизации в Кыргызстан, не будут предоставлять статус беженца, сообщает Zakon.kz.

Депутаты парламента Кыргызстана обсуждают во втором чтении внесение изменений в закон "Об актах гражданского состояния", пишет 24.kg.

В первоначальном варианте документа, инициированном кабмином, предлагалось давать статус беженца россиянам, которые прибыли в Кыргызстан после объявления частичной мобилизации в России.

Однако в первом чтении ряд депутатов выступили против этой инициативы. Они просили доработать документ. Депутат Тазабек Икрамов поинтересовался, будут ли давать статус беженца после доработки законопроекта.

"За два года никому не предоставляли статус беженца. За 20 лет 159 человек получили этот статус. Законопроектом мы просто хотим привести в соответствие свои документы. Этот закон не затрагивает тему предоставления статуса беженца или гражданства кому-либо".Представители Министерства цифрового развития КР

По данным Министерства цифрового развития Кыргызстана, с февраля по сентябрь 2022 года в страну прибыли 170 тыс. россиян. Регистрацию по месту жительства прошли 141 тыс. 323 россиянина.

Граждане России могут находиться без регистрации на территории Кыргызстана 30 дней. После истечения срока они должны пройти регистрацию, дающую право находиться в стране шесть месяцев. По истечении этого срока они должны покинуть Кыргызстан или продлить регистрацию.

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