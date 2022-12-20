В Алматы обсудили перспективы повышения уровня жизни домохозяйств

В Алматы прошел круглый стол "Эталонное домохозяйство – 2030". На мероприятии Международный институт социологии и политики (МИСП) представил результаты первого этапа комплексного исследования "Эталонное домохозяйство – 2030".

Исследование было посвящено изучению перспектив повышения уровня жизни домохозяйств как одной из целей развития экономики.

Первый этап исследования был завершен осенью текущего года. Были изучены состояние и основные тенденции в развитии домохозяйств, а также наиболее важные проблемы в формировании их доходов и расходов. Помимо этого, проведена оценка компонентов уровня жизни и разработаны сценарии по форсированному повышению уровня жизни с учетом возможностей экономики и системы управления государства.

"Любая цель развития государства и общества должна измеряться уровнем жизни домохозяйств. Мы провели глубинные интервью и фокус-группы с обычными семьями, в ходе которых обсуждалась структура реальных расходов типичного городского и сельского домохозяйства, а также запросы этих семей. То есть мы получили материалы о желаемом уровне доходов среднего городского и сельского домохозяйств и, как все понимают, по типу местности город/село есть различия. На основании этого мы сформировали эталонные модели домохозяйств, где учтены как реальные расходы, так и представления этих домохозяйств об идеальном объеме потребления". Директор Международного института социологии и политики Андрей Хан

В рамках исследования были проведены работа с фокус-группами и круглые столы, где использовались такие инструменты, как статистический анализ, бенчмаркинг, SWOT-анализ, сценарное прогнозирование. Кроме того, эксперты изучили наиболее значимые документы исследовательских структур Казахстана и зарубежных авторов, методологические подходы, касающиеся изучения уровня жизни домохозяйств и текущую статистику, правоустанавливающие основы и программные документы по этому вопросу.





Фото: пресс-служба акимата Алматы



Во время мероприятия эксперты выступили с обсуждением проблем в разных секторах экономики. Так, эксперт Айдархан Кусаинов выступил с проблемами поддерживаемого курса тенге и платежного баланса страны. Марат Шибутов рассказал о проблемах реального сектора экономики. Наталья Малярчук перечислила проблемы регулирования государством бизнеса и охарактеризовала систему принятия решений в экономике.



"Говоря об экономическом развитии страны, обычно говорят о различных индикаторах экономических отраслей, макроэкономических показателях и так далее. Мало кто задумывается о том, как все это влияет на уровень жизни домохозяйств, а нужно смотреть, как живет простая казахстанская семья. Именно на этом подходе мы строим наше исследование". Марат Шибутов

После этого прошло оживленное обсуждение презентованных докладов. Подводя итоги, Андрей Хан рассказал, что второй этап исследования будет завершен в следующем году.