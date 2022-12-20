Участие одного адвоката в делах Козачкова и Абдыгаппарова прокомментировали в АГКА

В Алматинской коллегии адвокатов прокомментировали информацию о том, что в деле осужденного за хищения предпринимателя Алмаса Абдыгаппарова и задержанного журналиста Михаила Козачкова участвовала один и тот же адвокат – Анна Веретельникова, сообщает Zakon.kz.

18 декабря стало известно о задержании в Алматы известного казахстанского журналиста Михаила Козачкова. При этом сообщалось, что в его квартире сотрудники АФМ проводят обыск. На место для участия в следственных действиях приехала адвокат Анна Веретельникова.



19 декабря супруга осужденного летом этого года предпринимателя Алмаса Абдыгаппарова заявила, что Анна Веретельникова ранее представляла их интересы по уголовному делу. В АФМ сегодня, 20 декабря, подтвердили, что адвокат ранее защищала интересы Абдыгаппарова, который сейчас проходит потерпевшим по уголовному делу о рейдерстве, где Михаил Козачков – подозреваемый.

"Согласно ч. 8 ст. 33 Закона РК "Об адвокатской деятельности" адвокату запрещается оказывать юридическую помощь при наличии конфликта интересов. Конфликт интересов очевиден, я уже не говорю об адвокатской тайне", – прокомментировала эту ситуацию Ольга Абдыгаппарова в Instagram.

За разъяснениями по данной ситуации мы обратились к заместителю председателя президиума Алматинской городской коллегии адвокатов Гульнар Байгазиной. По ее словам, Анна Веретельникова не нарушала Кодекс профессиональной этики.





"Нарушения этики со стороны адвоката Анны Веретельниковой не усматривается, поскольку это было разовое поручение доверителя Кустовой А.В. (супруги Козачкова. – Прим. ред.). На момент прибытия к месту проведения следственного действия, обыска в квартире, там находилась супруга журналиста Козачкова с маленькими детьми. Для представления интересов Кустовой и прибыла адвокат, но не была допущена для участия в следственных действиях сотрудниками органа уголовного преследования. Обращаю внимание на тот факт, что на тот момент официального заявления АФН не было, ничего не было известно о сути уголовного дела и обвинения в отношении самого журналиста Козачкова. Хочу подчеркнуть, что адвокат выполнила разовое поручение, которое не предполагало защиту Козачкова и дальнейшее участие по уголовному делу при ставших известными впоследствии обстоятельствах", – пояснила Байгазина.

Сейчас Веретельникова не представляет интересы журналиста или его супруги.

По данным АФМ, все следственные действия с Михаилом Козачковым проводятся в присутствии его адвокатов Назкен Кусаиновой и Игоря Пана.

В июле 2021 года стало известно о задержании бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова по подозрению в хищении 420 млн тенге при продаже виллы в алматинском жилом комплексе Esentai City. В июле 2022 года его признали виновным в хищении и приговорили к семи годам лишения свободы.

По сообщению Генпрокуратуры, Михаила Козачкова подозревают в участии в организованной группе, рейдерстве, незаконном собирании и распространении государственных секретов. Суд по избранию меры пресечения журналисту прошел в закрытом режиме.

В надзорном органе также сообщили, что начата проверка доводов, которые представители медиасферы изложили в обращении на имя президента Казахстана по поводу расследования в отношении журналиста.



