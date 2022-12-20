Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ущерб в 15 млн тенге: осужден директор КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания"

Осужден директор КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Бекпаганбетов Фото: pexels
В Костанае 13 декабря 2022 года вынесен приговор директору КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскару Бекпаганбетову, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Агентстве РК по противодействию коррупции, приговором судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда:

  • директор КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскар Бекпаганбетов осужден к четырем годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе";
  • руководитель предприятия ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" Рустем Зиннатуллин – к двум годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях;
  • руководитель предприятия ТОО "АлатауСтрой-2009" Тулеген Турлугулов – к двум годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях.
"Будучи директором КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскар Бекпаганбетов, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно расторг ранее заключенный договор с ТОО "КосДинКом" на поставку газомазутных горелок и заключил другой договор с подконтрольными ему компаниями ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" и ТОО "АлатауСтрой-2009" на поставку и монтаж оборудования в Костанайскую ТЭЦ уже на завышенную стоимость, что повлекло ущерб государству в размере 15 млн тенге".Пресс-служба Антикора

В агентстве отметили, что приговор вступил в законную силу.

Читайте также

Запрет на вывоз ГСМ автотранспортом из Казахстана планируют продлить

В Алматы обсудили перспективы повышения уровня жизни домохозяйств

Динара Халдарова
Костанай Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землю накроет серьезная магнитная буря
Землю накроет серьезная магнитная буря
Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году
Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году
Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке
Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления