Ущерб в 15 млн тенге: осужден директор КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания"
Фото: pexels
В Костанае 13 декабря 2022 года вынесен приговор директору КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскару Бекпаганбетову, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в Агентстве РК по противодействию коррупции, приговором судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда:
- директор КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскар Бекпаганбетов осужден к четырем годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе";
- руководитель предприятия ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" Рустем Зиннатуллин – к двум годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях;
- руководитель предприятия ТОО "АлатауСтрой-2009" Тулеген Турлугулов – к двум годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях.
"Будучи директором КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскар Бекпаганбетов, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно расторг ранее заключенный договор с ТОО "КосДинКом" на поставку газомазутных горелок и заключил другой договор с подконтрольными ему компаниями ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" и ТОО "АлатауСтрой-2009" на поставку и монтаж оборудования в Костанайскую ТЭЦ уже на завышенную стоимость, что повлекло ущерб государству в размере 15 млн тенге".Пресс-служба Антикора
В агентстве отметили, что приговор вступил в законную силу.
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