Ущерб в 15 млн тенге: осужден директор КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания"

В Костанае 13 декабря 2022 года вынесен приговор директору КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскару Бекпаганбетову, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Агентстве РК по противодействию коррупции, приговором судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда:

директор КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскар Бекпаганбетов осужден к четырем годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе";

руководитель предприятия ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" Рустем Зиннатуллин – к двум годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях;

руководитель предприятия ТОО "АлатауСтрой-2009" Тулеген Турлугулов – к двум годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях.

"Будучи директором КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскар Бекпаганбетов, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно расторг ранее заключенный договор с ТОО "КосДинКом" на поставку газомазутных горелок и заключил другой договор с подконтрольными ему компаниями ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" и ТОО "АлатауСтрой-2009" на поставку и монтаж оборудования в Костанайскую ТЭЦ уже на завышенную стоимость, что повлекло ущерб государству в размере 15 млн тенге". Пресс-служба Антикора

В агентстве отметили, что приговор вступил в законную силу.