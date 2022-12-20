Курс валют на 21 декабря в обменниках Казахстана
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 469,18 тенге, евро – 497,94 тенге, рубля – 6,85 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 471,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,5 тенге, продажи – 7 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 469,5 тенге, продажи – 472,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 504 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,6 тенге, продажи – 6,9 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 499 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,6 тенге, продажи – 6,75 тенге.