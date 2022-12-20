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Курс валют на 21 декабря в обменниках Казахстана

курс валют на 21 декабря Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Zakon.kz.

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 469,18 тенге, евро – 497,94 тенге, рубля – 6,85 тенге. 

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 471,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 498 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,5 тенге, продажи – 7 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 469,5 тенге, продажи – 472,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 504 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,6 тенге, продажи – 6,9 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 472 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 499 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,6 тенге, продажи – 6,75 тенге.

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