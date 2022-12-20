Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Михаила Козачкова арестовали на два месяца

журналист Фото: Facebook/Михаил Козачков
20 декабря в следственном суде Алматы вынесли решение о мере пресечения журналисту Михаилу Козачкову на период досудебного расследования, сообщает Zakon.kz.

Судом была принята мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца – до 18 февраля.

Постановление не вступило в законную силу.

18 декабря журналиста Михаила Козачкова водворили в ИВС на 48 часов. Как сообщило Агентство по финансовому мониторингу, он задержан по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. В его квартире полиция проводила обыски.

Республиканская коллегия адвокатов 18 декабря сделала заявление по поводу задержания журналиста Михаила Козачкова.

Читайте также

Запрет на вывоз ГСМ автотранспортом из Казахстана планируют продлить

В Алматы обсудили перспективы повышения уровня жизни домохозяйств

Ущерб в 15 млн тенге: осужден директор КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания"

Елена Беляева
Михаил Козачков Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землю накроет серьезная магнитная буря
Землю накроет серьезная магнитная буря
Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году
Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году
Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке
Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке
Зеркальная дата 22.12.2022
День шести двоек: к чему готовиться знакам зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления