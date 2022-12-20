Михаила Козачкова арестовали на два месяца

20 декабря в следственном суде Алматы вынесли решение о мере пресечения журналисту Михаилу Козачкову на период досудебного расследования, сообщает Zakon.kz.

Судом была принята мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца – до 18 февраля.

Постановление не вступило в законную силу.

18 декабря журналиста Михаила Козачкова водворили в ИВС на 48 часов. Как сообщило Агентство по финансовому мониторингу, он задержан по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. В его квартире полиция проводила обыски.

Республиканская коллегия адвокатов 18 декабря сделала заявление по поводу задержания журналиста Михаила Козачкова.

