Михаила Козачкова арестовали на два месяца
Фото: Facebook/Михаил Козачков
20 декабря в следственном суде Алматы вынесли решение о мере пресечения журналисту Михаилу Козачкову на период досудебного расследования, сообщает Zakon.kz.
Судом была принята мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца – до 18 февраля.
Постановление не вступило в законную силу.
18 декабря журналиста Михаила Козачкова водворили в ИВС на 48 часов. Как сообщило Агентство по финансовому мониторингу, он задержан по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. В его квартире полиция проводила обыски.
Республиканская коллегия адвокатов 18 декабря сделала заявление по поводу задержания журналиста Михаила Козачкова.
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