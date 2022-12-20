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Законодательство РК

В Казахстане уменьшилось число случаев нарушения прав педагогов

В Казахстане значительно сократилось количество случаев нарушения прав педагогов Фото: Zakon.kz
В Казахстане сократилось количество случаев нарушения прав педагогов. Если в 2021 году в Комитет по обеспечению качества в сфере образования поступило 105 обращений по несоблюдению норм Закона РК "О статусе педагога", то в этом году зарегистрировано 67 обращений, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Минпросвещения РК, сократилось и число административных дел по нарушениям прав педагогов. Так, в прошлом году было возбуждено 56 административных дел, в 2022 году – 25. По всем из них приняты необходимые меры.

"Факты нарушения прав педагогов сведены к минимуму. То, какой была ситуация до 2019 года и какой стала после принятия Закона "О статусе педагога", несопоставимо. Ввиду того, что школы находятся в ведении акиматов, раньше учителей часто привлекали к уборке общественных мест, они были в качестве "массовки" на многих мероприятиях, участвовали в ремонтных работах, подписывались на множество газет и обходили дома родителей, привлекались к другой несвойственной работе. Сейчас такие случаи практически сведены на нет и уже стали исключением. Все должностные лица сразу же привлекаются к ответственности. Если в первый год принятия закона фиксировалось более тысячи нарушений и приходилось наказывать большое количество руководителей, то сейчас число таких случаев резко снизилось".Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК Ернур Дауенов

Таким образом закон, принятый в 2019 году, запретил привлечение учителей к несвойственным функциям и обеспечил ответственность за истребование излишней отчетности и другие нарушения прав педагогов.

В Казахстане планируют изменить правила аттестации педагогов.

Дарига Турысбекова
Министерство просвещения РК Алматы Казахстан
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