Бросившую новорожденного ребенка мать нашли в Актобе

Полиция Актобе задержала мать, бросившую новорожденного ребенка в бумажной коробке, передает корреспондент Zakon.kz.

В полицию города сообщили, что возле многоэтажного дома по ул. Жубановой обнаружено тело ребенка в бумажной коробке.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 29-летняя подозреваемая. На допросе выяснилось, что она имеет двоих несовершеннолетних детей". Руководитель ОВВК ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

Назначена судебно-медицинская экспертиза.



Ведется досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мать, бросившую новорожденного на улице в Шымкенте.





