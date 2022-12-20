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Законодательство РК

Бросившую новорожденного ребенка мать нашли в Актобе

ребенок Фото: pexels
Полиция Актобе задержала мать, бросившую новорожденного ребенка в бумажной коробке, передает корреспондент Zakon.kz.

В полицию города сообщили, что возле многоэтажного дома по ул. Жубановой обнаружено тело ребенка в бумажной коробке.       

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 29-летняя подозреваемая. На допросе выяснилось, что она имеет двоих несовершеннолетних детей".Руководитель ОВВК ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ведется досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мать, бросившую новорожденного на улице в Шымкенте.


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