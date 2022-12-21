Генпрокуратура Казахстана тщательно проверила дело, "сколоченное" на скорую руку, и прекратила разбирательство

В мае 2022 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем поручении заявил о необходимости прекращения уголовных дел, "рожденных в фантазиях сотрудников правоохранительных органов", сообщает Zakon.kz.

Также президент добавил в своем выступлении, что важно определить меры повышения ответственности руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства.

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Жанабаев Бакытбек Каипжанович, имеющий большой стаж работы и посвятивший почти всю свою жизнь развитию энергетики в Казахстане, был обвинен в растрате денежных средств в период руководства АО "Шардаринская ГЭС".

В середине февраля 2022 года Департаментом экономических расследований по Туркестанской области в отношении Жанабаева было начато досудебное расследование по ст. 189 п. 2 ч. 4 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

В марте этого года Жанабаев был задержан и с санкции суда водворен в СИЗО. Однако следствие не уложилось в установленный двухмесячный срок расследования и в мае попросило о его продлении, так как на тот момент не были получены результаты проверок в ряде организаций, с которыми вел деятельность обвиняемый, и сумма ущерба не была установлена. Суд Туркестана удовлетворил ходатайство следствия на продление сроков, но изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, под которым Жанабаев пробыл семь месяцев.

Жанабаев Бакытбек Каипжанович был вынужден обратиться в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для проведения всесторонней проверки расследования и его объективности.

Благодаря оперативной работе сотрудников прокуратуры было прекращено производство по уголовному делу за отсутствием в деяниях Жанабаева состава уголовного правонарушения, а также признано за ним право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс.