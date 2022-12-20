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Число погибших в результате взрыва в тоннеле в Афганистане выросло до 31

Число погибших в результате пожара в туннеле Саланг увеличилось до 31 Фото: Zakon.kz
Число погибших в результате пожара в туннеле Саланг в афганской провинции увеличилось до 31. Спасатели пытаются извлечь из-под обломков пострадавших. Власти заявили, что число жертв может увеличиться, сообщает Zakon.kz.

По словам представителя Министерства здравоохранения Шарафата Замана Амерхайла, пишет tolonews.com, в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван были ранены еще более 37 человек.

"На первом этапе спасено не менее 40 человек. До утра понедельника из туннеля было извлечено не менее 31 тела".Представитель Министерства здравоохранения Шарафат Заман Амерхайл.

Операция по спасению пострадавших проводилась по согласованию со многими государственными структурами, в том числе с Министерством обороны. По словам представителя ведомства, к спасательной операции привлечено не менее 100 моджахедов (сил), находившихся с обеих сторон.

В свою очередь, Министерство общественных работ страны заявило, что пожар был полностью ликвидирован, но шоссе остается закрытым, а бригады убирают руины. 

"Идет очистка туннеля, и шоссе закрыто для движения. Мы призываем наших любимых соотечественников прекратить движение по шоссе до следующего объявления".Представитель Министерства общественных работ Хамидулла Мусба

В Министерстве общественных работ рассказали, что из тоннеля вывезли 13 грузовиков с газом и углем. По информации местных властей, после пожара в туннеле прогремели взрывы.

Ранее сообщалось, что в Афганистане при взрыве бензовоза погибли 19 человек.

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