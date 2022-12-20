В Алматы чествовали покорившего науку 100-летнего академика Зулхарная Сеитова

В южном мегаполисе прошла торжественная презентация книги "Биохимия", написанной автором, которому на днях исполняется 100 лет – ветераном ВОВ, крупным ученым, заслуженным деятелем науки Зулхарнаем Сеитовым, сообщает Zakon.kz.

27 декабря 2022 года фронтовику, крупному ученому в области биохимии, автору "Казахского бальзама", профессору Зулхарнаю Сеитову исполняется 100 лет. Этому юбилею посвящена его книга "Биохимия". Мероприятие прошло в Академии наук Казахстана. В нем приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов, ветераны Вооруженных сил РК, представители акимата и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений. Среди присутствовавших на мероприятии – военнослужащие Алматинского гарнизона.







Фото: Zakon.kz



Зулхарнай Сеитович Сеитов родился 27 декабря 1922 года в ауле Новый Кипчак Омской области.



В 1942 году его призвали в армию. Служить отправили в город Туринск Свердловской области для обучения военному делу. В том же году он попал на Ленинградский фронт, где сражался с оккупантами в составе Второй ударной армии.

Затем прошел специальную подготовку для уничтожения вражеских танков. Позже, выучившись на сапера, обезвреживал мины. Зулхарнай ата прошел всю войну с 1941 по 1945 год. Участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Ленинграда, Беларуси, Чехословакии, Германии, в штурме и взятии Берлина.





Фото: Zakon.kz



За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и многими медалями. Имеет личные благодарности от Верховного главнокомандующего Сталина. После обретения независимости Казахстаном ученый удостоен ордена "Құрмет" за вклад в развитие науки.



Вернувшись с фронта, Зулхарнай Сеитов окончил Омскую сельхозакадемию и на протяжении всей учебы был сталинским стипендиатом. После вуза молодой специалист поступил в аспирантуру на кафедру биохимии. Послужной список у него очень внушительный: защитив кандидатскую диссертацию, был направлен на работу в Алматы. Здесь он стал доктором наук, профессором. Был членом диссертационных советов в КазНУ им. Аль-Фараби и Института молекулярной биологии и биохимии им. Айтхожина НАН РК. Позже заведовал кафедрой молекулярной биологии Казахстанско-Российского медицинского университета.





Фото: Zakon.kz



Профессор Сеитов является заслуженным деятелем науки. Он одним из первых среди ученых написал учебник "Биохимия" на казахском и русском языках, а впоследствии и на английском. В общей сложности выпустил более 150 научных работ, монографий "Кумыз. Шубат", "Жизнь – миг, день – вечность", 10 учебных пособий, получил 14 патентов, восемь авторских свидетельств.



Вместе с коллегами разработал лечебные напитки "Қазақ бальзамы" и "Алтынсу" и впервые в мире создал технологию приготовления кумыса и шубата, которые могут храниться до 10 месяцев, сохраняя свои биологические свойства, а также способы получения сухого кумыса, шубата, кобыльего и верблюжьего молока.

Зулхарнай Сеитович установил научные контакты с Французским центром сельскохозяйственных исследований (город Монпелье), Александрийским университетом (Египет), центром Волкони (Израиль), Институтом пищевой промышленности Университета Рединга (Великобритания) и завоевал большой авторитет в международном сообществе. Вместе с учеными из Израиля и Великобритании стал обладателем международного гранта Европейского союза "Интас".

1954 год является для него одним из значимых, плодотворных. Осенью того же года Министерством высшего образования СССР Зулхарнай Сеитов был направлен на работу в Алматинский зооветеринарный институт, где более 30 лет заведовал кафедрой органической и биологической химии. Вместе с аспирантами и сотрудниками выполнял большую научную работу: исследовали химический состав, физико-химические и технологические свойства молока коров, кобыл, верблюдиц, а также химический состав и свойства крови крупного рогатого скота и овец. Впервые им были установлены количественный, качественный и витаминный состав казеинового комплекса молока коров, кобыл и верблюдиц, а также сывороточных белков.





Фото: Zakon.kz



После выхода на пенсию по три-четыре года работал на химфаке КаЗНУ, готовил магистров по химии белков, затем на кафедре биохимии Медицинского университета имени Асфендиярова проводил лабораторные занятия. В течение почти 20 лет был профессором кафедры биохимии Казахстанско–Российского медицинского университета.



"Мне выпала честь написать учебники "Биохимия" на казахском и русском языках, которыми пользуются все казахстанские вузы. Также он переведен на английский язык для студентов медицинских и биологических факультетов. Кроме того, мной написаны и изданы ряд монографий и 25 других учебных пособий. В Казахстане должна развиваться наука во всех отраслях и сферах. Наука – двигатель прогресса и новых современных технологий". Академик Зулхарнай Сеитов

Гордость отечественной науки Зулхарнай Сеитов получил два патента, 12 предварительных патентов Казахстана и восемь авторских свидетельств СССР. Под его научным руководством были защищены пять докторских и более 20 кандидатских диссертаций, опубликовано свыше 350 научных работ.



