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В Алматы зажгли главную новогоднюю елку

В Алматы зажгли Главную новогоднюю елку Фото: Zakon.kz
На Площади Абая прошла торжественная церемония зажжения главной городской елки высотой 22 метра, сообщает Zakon.kz.

Алматинская елка украшена 350 игрушками и 10 тыс. праздничных гирлянд. Одновременно с главной городской елкой в каждом районе города зажгутся свои ели. Для алматинцев и гостей города будут предложены тематические новогодние мероприятия в формате зимнего фестиваля.


украшения

Фото: Zakon.kz

Главные гости праздника Аяз Ата и Акшакар вместе с алматинцами зажгли огни долгожданной елки, а праздничную атмосферу создавали персонажи различных мультфильмов и символ 2023 года – кролик.


украшения

Фото: Zakon.kz

Церемонию зажжения главного символа нового года открыла вокально-хореографическая постановка "Жана жылмен, Алматы!".


После завершения официальной церемонии мероприятие продолжилось концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады.


Новый год

Фото: Zakon.kz

В течение 15 дней в рамках фестиваля пройдут ярмарки подарков от казахстанских производителей, будут организованы гастрозоны, мастер-классы, конкурсы, вечерние кинопоказы и другие активности.


украшения

Фото: Zakon.kz

Каждая локация будет иметь свою уникальную программу, нацеленную на интересы различных возрастных групп.

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Аяулым Жаксылык
Алматы Казахстан
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