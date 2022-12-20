В Алматы зажгли главную новогоднюю елку

На Площади Абая прошла торжественная церемония зажжения главной городской елки высотой 22 метра, сообщает Zakon.kz.

Алматинская елка украшена 350 игрушками и 10 тыс. праздничных гирлянд. Одновременно с главной городской елкой в каждом районе города зажгутся свои ели. Для алматинцев и гостей города будут предложены тематические новогодние мероприятия в формате зимнего фестиваля.





Фото: Zakon.kz



Главные гости праздника Аяз Ата и Акшакар вместе с алматинцами зажгли огни долгожданной елки, а праздничную атмосферу создавали персонажи различных мультфильмов и символ 2023 года – кролик.





Фото: Zakon.kz



Церемонию зажжения главного символа нового года открыла вокально-хореографическая постановка "Жана жылмен, Алматы!".





После завершения официальной церемонии мероприятие продолжилось концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады.





Фото: Zakon.kz



В течение 15 дней в рамках фестиваля пройдут ярмарки подарков от казахстанских производителей, будут организованы гастрозоны, мастер-классы, конкурсы, вечерние кинопоказы и другие активности.





Фото: Zakon.kz



Каждая локация будет иметь свою уникальную программу, нацеленную на интересы различных возрастных групп.