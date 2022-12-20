В Алматы зажгли главную новогоднюю елку
Алматинская елка украшена 350 игрушками и 10 тыс. праздничных гирлянд. Одновременно с главной городской елкой в каждом районе города зажгутся свои ели. Для алматинцев и гостей города будут предложены тематические новогодние мероприятия в формате зимнего фестиваля.
Фото: Zakon.kz
Главные гости праздника Аяз Ата и Акшакар вместе с алматинцами зажгли огни долгожданной елки, а праздничную атмосферу создавали персонажи различных мультфильмов и символ 2023 года – кролик.
Фото: Zakon.kz
Церемонию зажжения главного символа нового года открыла вокально-хореографическая постановка "Жана жылмен, Алматы!".
После завершения официальной церемонии мероприятие продолжилось концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады.
Фото: Zakon.kz
В течение 15 дней в рамках фестиваля пройдут ярмарки подарков от казахстанских производителей, будут организованы гастрозоны, мастер-классы, конкурсы, вечерние кинопоказы и другие активности.
Фото: Zakon.kz
Каждая локация будет иметь свою уникальную программу, нацеленную на интересы различных возрастных групп.