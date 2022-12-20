Год детей в Астане: безопасное, качественное обучение и развитие в приоритете

В Астане власти решают проблему переуплотненности школ с прицелом на будущее. Параллельно решается вопрос обеспечения досуга детей и создания условий для развития спортивного и творческого потенциала, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Итоги Года детей в Астане подвел замакима столицы Есет Байкен. Так, по его словам, в городе функционирует 99 государственных и 330 частных детских садов, которые посещают более 31 и 26 тыс. детей соответственно. Таким образом 58 129, или 81%, детей в возрасте от одного года до шести лет и 49 994, или 99,2%, детей в возрасте от трех до шести лет охвачены дошкольным воспитанием и обучением. Из них 41% – в частных садах.

"В этом году 3 тыс. мест введено в детских садах. В следующем году в планах в рамках госзаказа в садах открыть около 10 тыс. мест". Есет Байкен

По его словам, в городе с каждым годом увеличивается сеть общеобразовательных школ. На сегодня в столице функционирует 163 школы, в которых обучается 237 тыс. детей.



"Для сокращения дефицита ученических мест акиматом города за последние три года введено в эксплуатацию 35 школ на 70 тыс. ученических мест. В текущем году ведется строительство девяти школ на 18 тыс. мест, из которых до конца года будет введена в эксплуатацию одна школа, остальные восемь школ планируется открыть до конца текущего учебного года. В 2023 году планируется строительство еще 13 школ на 20 тыс. мест – завершение намечено к следующему учебному году". Есет Байкен

Наряду с этим в рамках проекта "Комфортная школа" планируется строительство 24 школ на 89 тыс. ученических мест до 2026 года.



"Реализация этого проекта начнется со следующего года. На сегодня все земельные участки определены и отведены под строительство школ, можно считать, что проект на стадии реализации. Принятые меры позволят решить не только текущую проблему перегруженности школ, но и в будущем полностью исключить вопросы дефицита ученических мест. Это системный подход, который позволит на будущее планировать равномерное распределение детей по школам и исключение полностью трехсменных и уплотненных школ". Есет Байкен

Что касается обеспечения безопасности детей, то, по словам замакима, школы на 100% оснащены цифровым видеонаблюдением. При этом камеры и кнопки сигнализации подключены к Единому ситуационному центру акимата и Центру оперативного управления Департамента полиции Астаны.



Также сообщается, что дополнительным образованием на сегодня в столице охвачены более 150 тыс. детей и спортивными секциями – 90 тыс. детей.

Кроме того, в городе функционирует 516 кружков по 40 видам творческого направления, где занимается 19 тыс. детей. Выдано по творческому заказу 40 648 ваучеров.

Отмечается, что дети до 18 лет в столице имеют право бесплатного проезда на общественном городском транспорте.



"В зоне пристального внимания находятся дети с особыми образовательными потребностями. Ежегодно увеличивается количество коррекционных кабинетов. Так, с начала года дополнительно открылся кабинет поддержки инклюзии и кабинет психолого-медико-педагогической консультации. В столице осуществляют работу 80 автомашин службы инватакси, которые охватывают 810 детей с особыми потребностями. В текущем году в столице открылся спортивно-оздоровительный комплекс для развития национальных конных видов спорта и реабилитации детей посредством лечебной верховой езды". Есет Байкен

В прошлом году в Астане, по его данным, введено в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса в жилых массивах "Коктал-2" и "Ондирис". В этом году продолжается строительство еще дополнительно двух ФОКов, которое планируется завершить в следующем году.



Параллельно на левом берегу строится еще один Дворец школьников. Завершение строительно-монтажных работ и открытие его планируется к началу следующего учебного года. Также планируется построить в столице еще три дворца школьников.