Когда решат проблемы столичных дольщиков, рассказали власти Астаны

Заместитель акима Астаны Есет Байкен на брифинге уточнил, когда в городе будут завершены проблемные объекты долевого строительства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как утверждает замакима, каждый объект долевого строительства, который признан на сегодня проблемным, имеет свою специфику.



"В начале 2019 года в столице насчитывалось более 150 проблемных домов в 52 объектах. Они были признаны межведомственной комиссией проблемными и по ним были приняты судебные решения в отношении недобросовестных застройщиков, многие их которых отбывают реальные сроки. Тогда с проблемой незавершенного строительства один на один остались дольщики. Многие из них были вынуждены снимать жилье или жить у родственников". Есет Байкен

Для решения проблемы, по его словам, был принят ряд конкретных мер правительством и акиматом города, создана компания "Елорда кұрылыс компаниясы", выделены необходимые средства для завершения признанных проблемными объектов долевого строительства. В итоге на сегодня из 150 проблемных домов завершены строительно-монтажные работы по 120, остальные 30 домов, в которых насчитывается порядка 4 тыс. дольщиков, планируется завершить в строительные сезоны 2023-2024 годов.

"По всем оставшимся восьми объектам, по 30 домам на сегодня имеются источники финансирования, определены механизмы завершения. Все принятые государством обязательства по завершению проблемных объектов долевого строительства будут исполнены. Дольщики об этом информированы". Есет Байкен



