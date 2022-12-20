В ЗКО люди жалуются на холод в домах, построенных на бюджетные деньги

Жители новостроек жалуются на холод в квартирах и качество жилья, построенного на бюджетные деньги в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По словам жильцов, батареи стоят на максимальном уровне, но тепла нет. Люди вынуждены включать обогреватели и электрические печки. Но и это не спасает. Квартира полностью продувается и все тепло уходит через трещины и щели на потолке, говорит житель дома Медхат Ибатов.

"Мы купили эту квартиру за 16,5 млн тенге. Каждый месяц выплачиваем 120 тыс. тенге, но за что я плачу, не знаю. Дома я поставил три печки, и все равно комнаты холодные. Придется нам сушить стены, чтобы избавиться от сырости и плесени. Шпаклевка падает. Приходят люди из акимата, проверяют. Но никакой реакции", – рассказал телеканалу "Астана" житель Теректинского района Медхат Ибатов.

Дом соответствует всем стандартам, заявили в компании, строившей здание. Трехэтажки возвели год назад и все это время они не заселялись, стояли без отопления. А в этом доме, например, заселены только две квартиры. Поэтому все тепло расходится по пустующим помещениям. Тепла и не будет, пока не заселятся все жильцы, это закон физики, уверяют подрядчики.

"На первом-третьем этажах нет жильцов, только на втором также. И за счет конденсации теплообмена нет. Из-за этого. А где полностью дома заселены, там наблюдается плюсовая температура 21-24 градуса, согласно нормы". Представитель компании-подрядчика Жанэра Шуйнова

Новоселы постоянно жалуются, но ситуация под контролем, уверяют чиновники. Говорят, что по просьбе жильцов уже заменили более 60 батарей, щели и трещины заделали.

"У подрядчика есть пять лет гарантии для устранения за свой счет всех недостатков. Определенную работу по ликвидации своих недоделок они провели, но сейчас я обошел с жителями домов, зашел в 13-й дом, в 20-й дом, на чердак заходили, имеются еще недостатки, которые обязательно нужно устранять". Замакима Теректинского района Амангельды Тогызбаев

На строительство 20 трехэтажных домов из местного бюджета выделили 2 млрд тенге. Недвижимость выкупил банк. Планировалось, что через ипотеку люди вернут деньги государству. Расселить покупателей равномерно не получилось, так как они сами выбирали дом и этаж. Возмущенные новоселы все же мало верят в то, что при полном заселении домов станет теплее.