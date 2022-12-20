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Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована в Афганистане

ИВЛ Фото: Zakon.kz
Около 80 взрослых заразились и двое детей умерли в Афганистане от неизвестного заболевания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Tolo News, заболевание распространяется в округе Шахджой.

Глава Управления здравоохранения провинции Абдул Хаким Хакими отметил, что у всех зараженных наблюдаются два основных симптома: высокая температура и носовое кровотечение.

Врачи не делают предположений относительно того, что это за инфекция.

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