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Как выбрать мясо к новогоднему столу

продукт Фото: pixabay
Эксперт сервиса доставки Дарья Уткина дала ряд советов, как выбрать мясо к новогоднему столу, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, если речь идет о курице, то стоит обратить внимание на внешний вид продукта.

"Поверхность качественного продукта ровная, без слизи, синяков и кровоподтеков. Желтоватый цвет кожи указывает на то, что птицу кормили сбалансированным кормом с каротином", - рассказала "Газете.Ru" Уткина.

Эксперт добавила, что мясо фермерской курицы, в отличие от магазинной, более плотное, питательное и насыщенное вкусом.

Также Уткина объяснила, как ориентироваться при выборе свинины. К примеру, насыщенно-розовый цвет мяса может указывать на содержание химикатов, а синие и серые пятна - на порчу продукта. Запах должен быть нейтральным или отсутствовать, а на ощупь свинина должна быть плотной, упругой, эластичной, уточнила специалист.

Самое важное при выборе говядины, по мнению Уткиной - проверить кусок на упругость: он не должен быть рыхлым.


"Отдавать предпочтение следует продукту, который имеет приятный аромат, ровный красный цвет и только белые жировые прослойки. Срез должен быть ровным, в противном случае - мясо, вероятно, нарезали замороженным", - объяснила эксперт.

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