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Умерла старшая дочь Пабло Пикассо

дочь художника Фото: скриншот видео
В возрасте 87 лет ушла из жизни старшая дочь испанского художника Пабло Пикассо и Марии-Терез Вальтер искусствовед Майя Руис-Пикассо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание El Financiero, она умерла в окружении семьи.

Отмечается, что женщина была экспертом творчества своего отца. Кроме того, она подарила Франции ряд работ Пикассо. К примеру, в сентябре она подарила 9 картин Музею Пикассо в Париже.

Майя Руис-Пикассо родилась 5 сентября 1935 года и стала первой дочерью Пикассо. На тот момент у художника уже был сын Поль от брака с Ольгой Хохловой.

Майя неоднократно позировала отцу как для картин, так и для скульптур. Серия ее портретов выделяется в кубистический период творчества живописца.

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Париж Франция
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