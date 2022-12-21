Умерла старшая дочь Пабло Пикассо

В возрасте 87 лет ушла из жизни старшая дочь испанского художника Пабло Пикассо и Марии-Терез Вальтер искусствовед Майя Руис-Пикассо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание El Financiero, она умерла в окружении семьи.

Отмечается, что женщина была экспертом творчества своего отца. Кроме того, она подарила Франции ряд работ Пикассо. К примеру, в сентябре она подарила 9 картин Музею Пикассо в Париже.

Майя Руис-Пикассо родилась 5 сентября 1935 года и стала первой дочерью Пикассо. На тот момент у художника уже был сын Поль от брака с Ольгой Хохловой.

Майя неоднократно позировала отцу как для картин, так и для скульптур. Серия ее портретов выделяется в кубистический период творчества живописца.