"Пари Сен-Жермен" намерен продлить контракт с Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси получил приглашение на переговоры о продлении контракта от президента французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.

Как пишет портал Goal, на руководство клуба аргентинец произвел впечатление своим отношением к делу.

Нынешний контракт Месси с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.

Месси 35 лет, он выступает за французский ПСЖ с лета 2021 года. С 2003 по 2021 год аргентинец играл за испанскую "Барселону", вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7 раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.





Новость по теме Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года

На чемпионате мира в Катаре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале южноамериканская команда обыграла французов. Вместе с национальной командой нападающий также выигрывал Кубок Америки (2021) и завоевал серебряные награды мирового первенства (2014). За сборную Аргентины Месси забил 98 голов, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.