Три человека погибли из-за пожара на газопроводе в Чувашии

В Чувашии произошло возгорание на участке магистрального подземного газопровода Уренгой - Помары - Ужгород. В результате погибли трое, еще один человек пострадал, сообщает Zakon.kz..

Как пишет ТАСС, во время аварии на участке проводились плановые ремонтные работы. Произошла утечка газа, чуть позже он загорелся. Началось факельное горение газа, которое вскоре удалось потушить.

Для выяснения причин случившегося создана специальная комиссия.



ЧП не повлияло на транспортировку газа, потребители продолжают получать его "в полном объеме по параллельным газопроводам", сообщили в пресс-службе "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Отмечается, что на фоне новостей об аварии в Европе подскочила цена на газ почти до $1 260 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Магистральный экспортный газопровод Уренгой - Помары - Ужгород построен в 1983 году для поставки природного газа странам Центральной и Западной Европы. На данный момент газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области.



По территории Украины газ транспортируется в основном до компрессорной станции "Ужгород" на украинско-словацкой границе и до компрессорных станций на границе с Венгрией (ГИС "Берегово") и Румынией (ГИС "Теково").

Согласно информации издания, 20 декабря "Газпром" подает газ через ГИС "Суджа" в объеме 43 млн куб. м в сутки.