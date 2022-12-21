Психолог Ольга Саломатова рассказала, почему дети часто испытывают страх, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, у детей богатое воображение, поэтому оно способно дополнить реальность и наделить любые вещи несуществующими характеристиками.



"Как следствие, у ребенка формируется специфическое представление о страшном, которое может отличаться от представления взрослого", - сказала Саломатова "Газете.Ru".

Психолог считает, что в силу небольшого жизненного опыта дети чаще сталкиваются с неизведанным и непонятным, а потому намного чаще испытывают чувство страха.



"Однако природное любопытство, стремление к освоению нового и таинственного делают для них неизвестное одновременно и страшным, и привлекательным", - добавила психолог.