Почему дети часто испытывают страх
Фото: pixabay
Психолог Ольга Саломатова рассказала, почему дети часто испытывают страх, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, у детей богатое воображение, поэтому оно способно дополнить реальность и наделить любые вещи несуществующими характеристиками.
"Как следствие, у ребенка формируется специфическое представление о страшном, которое может отличаться от представления взрослого", - сказала Саломатова "Газете.Ru".
Психолог считает, что в силу небольшого жизненного опыта дети чаще сталкиваются с неизведанным и непонятным, а потому намного чаще испытывают чувство страха.
"Однако природное любопытство, стремление к освоению нового и таинственного делают для них неизвестное одновременно и страшным, и привлекательным", - добавила психолог.
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