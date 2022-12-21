Рыбакина обыграла пятую ракетку мира

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина 20 декабря провела первый матч на выставочном турнире World Tennis League (WTL) в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

По информации Sports.kz, в матче против пятой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко Рыбакина одержала победу в трех сетах – 0:6, 6:1,10:6. Встреча продлилась меньше часа – всего 56 минут.

Рыбакина совершила шесть подач навылет и допустила три двойные ошибки. По ходу игры теннисистке удалось выиграть шесть очков и пять геймов подряд.

На выставочном турнире казахстанка выступает в команде Hawk вместе с Александром Зверевым и Домиником Тимом.