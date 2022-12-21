Следствие по делу о коррупции в ЕС: влияние на политиков оказывалось через НКО

Следствие считает, что Марокко, Катар и другие арабские страны оказывали влияние на европейских законодателей через НКО Fight Impunity, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Euronews, НКО Fight Impunity основал в 2019 году бывший депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери. Это на первый взгляд респектабельная правозащитная организация, в совет которой входили, в том числе, бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини, экс-министр экономики Франции Бернар Казнев и бывший еврокомиссар Димитрос Аврамопулос.



Одна из основных фигурантов расследования о коррупции в Европарламенте гречанка Ева Кайли, уже бывший зампредседателя органа, призналась, что попросила своего отца спрятать незаконно полученные наличные. В начале декабря полиция задержала его, когда он с полным банкнот чемоданом выходил из отеля в Европейском квартале Брюсселя.

По данным бельгийской газеты Le Soir, евродепутат рассказала органам правопорядка, что 600 тысяч евро из чемодана, действительно, были в ее квартире, куда их принесли ее партнер Франческо Джорджи и еще один бывший депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери. Последнему и принадлежат наличные, утверждает Ева Кайли.

По версии следствия, именно этот итальянский экс-парламентарий был во главе криминальной организации, которую подозревают в коррупции и отмывании денег. В его резиденции в Брюсселе также было обнаружено 600 тысяч евро, а в его доме в Ломбардии – еще 17 тысяч евро и несколько дорогих часов.

Во время слушаний Панцери признал свою вину. Итальянский суд обсуждает экстрадицию его жены и дочери, через которых депутат мог получать взятки, в Бельгию. Тем не менее супруга политика отрицает все обвинения.

"Она все отрицает. Конечно, она переживает, будучи в такой ситуации", – говорит адвокат жены Антонио Панцери Анджело Де Рисо.

Полиция провела у подозреваемых около 20 обысков и изъяла в общей сложности полтора миллиона евро.

Бельгийская полиция провела 12 декабря обыски в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников. За несколько дней до этого полиция арестовала замглавы Европарламента гречанку Эву Кайли по обвинению во взяточничестве и лоббировании в пользу государства в Персидском заливе, предположительно, Катара. По данным СМИ, дело связано с Чемпионатом мира по футболу.

