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Рост новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

Рост числа заболевших коронавирусом в Казахстане Фото: pixabay
В Казахстане за сутки число заражений коронавирусной инфекцией выросло со 182 до 259, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2234 человек (2 127+ и 107 КВИ-), из них в стационарах находятся 311 пациентов, на амбулаторном уровне – 1923.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 10 пациентов, 

• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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