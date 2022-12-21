Рост новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

В Казахстане за сутки число заражений коронавирусной инфекцией выросло со 182 до 259, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2234 человек (2 127+ и 107 КВИ-), из них в стационарах находятся 311 пациентов, на амбулаторном уровне – 1923.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:



• в тяжелом состоянии – 10 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.