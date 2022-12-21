В правительстве обсудили меры по демонополизации отдельных сфер оказания грузовых ж/д услуг

В правительстве состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте primeminister.kz, участники обсудили вопросы возврата в государственную собственность активов в сфере промышленности и меры по демонополизации отдельных сфер оказания грузовых ж/д услуг.

Премьер-министр отметил, что для принятия итоговых решений ответственным государственным органам необходимо дополнительно проработать озвученные на заседании предложения с учетом экономических интересов страны.

"Глава государства ждет от нас взвешенных и справедливых решений. По каждому рассматриваемому случаю нужны конкретные результаты. В этой связи прошу коллег обеспечить качественную проработку решений Комиссии в отведенные сроки". Алихан Смаилов

Кроме того, участники заслушали отчет об исполнении решений Комиссии в текущем году.