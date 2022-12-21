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Казахстан занял 24-е место из 121 в рейтинге стран по индексу голода

деньги, бедность Фото: Zakon.kz
Казахстан оказался на 24-м месте из 121 в рейтинге стран по индексу голода. Он показывает страны от самых безопасных к наиболее подверженным голоду. Индекс страны составил 5,9, сообщает Zakon.kz.

В исследовании говорится: чем ниже индекс, тем менее страна подвержена опасности голода.

В лидерах оказались 17 стран: Беларусь, Босния и Герцеговина, Чили, Китай, Хорватия, Эстония, Венгрия, Кувейт, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Румыния, Сербия, Словакия, Турция и Уругвай, Йемен.

Среди стран СНГ выше Казахстана, помимо Беларуси, расположился также Узбекистан, ниже – Россия, Армения, Молдова, Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан, пишет Finprom.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане уровень бедности составил 5,3%. Также, по данным бюро, численность безработных по оценке в ноябре 2022 года составила 451,5 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе.

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