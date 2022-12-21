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Сколько казахстанцев сдают квартиры легально

Сколько казахстанцев сдают квартиры легально Фото: freepik
Председатель Комитета госдоходов Минфина РК Данияр Жаналинов на брифинге в СЦК рассказал, сколько человек в Казахстане сдают квартиры в аренду и не платят налоги с доходов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На сегодняшний день, по его словам, налоговые органы не могут осуществлять проверки, так как действует мораторий. Но вместе с тем, как отметил глава комитета, у них имеются свои контрольные функции, которые они могут осуществлять вместе с МВД в рамках контроля миграции иностранцев.

"Обеспечивается заполнение опросных листов участковыми инспекторами полиции с последующей передачей сведений в органы госдоходов. На сегодня выявлено 5109 владельцев недвижимости, которые сдают жилье в аренду, в том числе 2317 владельцев – иностранных граждан. Охвачено контролем 4457 владельцев недвижимости. Из них 1410 производят уплату налогов, 1331 являются родственниками, друзьями и так далее, остальные 1716 граждан в налоговых органах не зарегистрированы". Данияр Жаналинов

По результатам контроля, добавил спикер, из 1102 владельцев жилья встали на учет в качестве индивидуальных предпринимателей 316, уплатили ЕСП, что считается исполнением своих налоговых обязательств, 474. Ими в бюджет уплачено более 1,3 млн тенге.

Кроме того, заявили о сдаче со следующего года налоговой отчетности 312 арендодателей.

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