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В Японии туалеты с "умным стеклом" вышли из строя, обнажив людей внутри

стеклянные туалеты в Японии сломались Фото: Nippon Foundation
Современные туалеты в парке токийского района Сибуя изготовлены из стекла. Стекло становится непрозрачным, когда дверь закрывается изнутри. Однако в туалетах обнаружили неисправность, сообщает Zakon.kz.

Общественные туалеты состоят из трех стеклянных кубов, в которых используется "умное стекло", мгновенно становящееся непрозрачным, как только дверь закрывается изнутри, сообщает South China Morning Post.

Такие современные общественные туалеты расположены в двух парках токийского района Сибуя. Стекло должно становиться прозрачным, как только дверь открывается. Однако с недавних пор стеклянные панели не работают, как положено. Власти обвинили в этом недавние холода, которые привели к затвердеванию частиц в стекле и замедлению "эффекта застывания".

Туалеты спроектировал Сигэру Бан, лауреат Притцкеровской премии по архитектуре 2014 года. Туалеты открыли для посетителей в июле 2020 года в рамках замены старых и неприятных туалетов.

Излагая свою концепцию, Бан выделил две проблемы, связанные с общественными туалетами, особенно в парках. Первое – это чистота внутри, второе – из-за прозрачности стекла люди видят, что внутри никого нет. Кроме этого, такие туалеты освещают пространство ночью.

Чиновники муниципалитета Сибуя сообщили, что работают над ремонтом сломавшихся туалетов.

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