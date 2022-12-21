Кто из знаков зодиака разбогатеет к Новому году
По ее словам, к счастливчикам можно отнести Тельца, Скорпиона и Водолея.
К примеру, перед Тельцами откроются новые возможности. Не бойтесь вкладываться в новые проекты: вы непременно получите прибыль. Но не теряйте голову: тщательно планируйте и взвешивайте все ваши решения.
Для Скорпионов последняя неделя года начнется с хороших новостей. Вам стоит прислушаться к советам родственников или экспертов, чтобы лучшим образом использовать деньги. Если у вас есть планы открыть свой бизнес или дело, смело действуйте.
Как отмечено в публикации Ftimes.ru, что касается Водолеев, ваше финансовое положение стабилизируется. Однако продолжайте планировать бюджет и не впадайте в азарт. Кроме того, большие шансы реализовать проекты или сделки.
Также известный российский астролог советует всем знакам зодиака уже сейчас составить план на будущий год, который поможет сориентироваться в пучине дней.