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Кто из знаков зодиака разбогатеет к Новому году

Кто из знаков зодиака разбогатеет к Новому году Фото: pixabay
Ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова уверена, что только три представителя зодиакального круга смогут поймать удачу за хвост и разбогатеть к Новому году, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, к счастливчикам можно отнести Тельца, Скорпиона и Водолея.

К примеру, перед Тельцами откроются новые возможности. Не бойтесь вкладываться в новые проекты: вы непременно получите прибыль. Но не теряйте голову: тщательно планируйте и взвешивайте все ваши решения.

Для Скорпионов последняя неделя года начнется с хороших новостей. Вам стоит прислушаться к советам родственников или экспертов, чтобы лучшим образом использовать деньги. Если у вас есть планы открыть свой бизнес или дело, смело действуйте. 

Как отмечено в публикации Ftimes.ru, что касается Водолеев, ваше финансовое положение стабилизируется. Однако продолжайте планировать бюджет и не впадайте в азарт. Кроме того, большие шансы реализовать проекты или сделки.

Также известный российский астролог советует всем знакам зодиака уже сейчас составить план на будущий год, который поможет сориентироваться в пучине дней.

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