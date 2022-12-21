Госслужащим Казахстана грозят штрафами за несдачу декларации о доходах

Председатель Комитета госдоходов МФ РК Данияр Жаналинов на брифинге в СЦК рассказал, сколько госслужащих не подали декларации о доходах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Данияр Жаналинов сообщил, что на первом этапе декларации о доходах должны сдать все госслужащие. Они отчитываются за 2021 год.



"Фактически поступило более 570 тысяч деклараций. Были факты непредоставления деклараций тех, кто должен был предоставить. Таких было 39 тысяч. Всем были выставлены уведомления. По итогам уведомлений более 10 тысяч сдали декларации. По остальным 29 тысячам сейчас выясняются обстоятельства. Они могут дать свои пояснения, почему не предоставили". Председатель Комитета госдоходов МФ РК Данияр Жаналинов

При этом он отметил, что на сегодня речь о штрафах не идет.



"Все на контроле держится. При этом штрафов здесь нет. Административное взыскание в виде предупреждения пока". Данияр Жаналинов

Но позже добавил, что если чиновники на предупреждение не отреагируют, то дальше будут соответствующие санкции, вплоть до денежных взысканий.



"При повторном неисполнении поручения у нас в КоАП (есть меры. – Прим. ред.), размер штрафа составляет 20 МРП, если не ошибаюсь, за неисполнение требований налоговых органов: мы же выставили уведомление сдать декларацию, если он обязан, и если дальше неисполнение идет, тогда мы начнем наказывать за это. Такое есть тоже". Данияр Жаналинов



