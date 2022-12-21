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Алматинские налоговики посетили рынки города

Алматинские налоговики посетили рынки города Фото: пресс-служба ДГД Алматы
Департамент государственных доходов по Алматы совместно с сотрудниками районных акиматов города, НПП "Атамекен" провели выездные встречи по вопросам получения паспорта налогоплательщика (паспорт) и регистрации в мобильном приложении "e-Salyq Business", сообщает Zakon.kz.

Встречи прошли с представителями торговли и покупателями на территории рынков "Кенжехан" 1, 2, "Ожет", "Тянь-Шань".

Отмечается, что сотрудники ДГД ответили на все интересующие вопросы и рассказали о процессе получения паспорта. Также оказали практическую помощь при регистрации в мобильном приложении.


Алматинские налоговики посетили рынки города

Фото: пресс-служба ДГД Алматы

Что такое паспорт налогоплательщика?

Это информационная карта субъекта предпринимательства, не являющаяся налоговой тайной, которая содержится в штрих-коде (QR-код), формируемом органом государственных доходов один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем, и необходима для    идентификации предпринимателя покупателями, пользователями услуг, контрагентами и т.д.  

 Какие сведения содержит в себе паспорт?

  • ИИН/БИН;
  • наименование налогоплательщика;
  • ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица;
  • статус налогоплательщика;
  • дату постановки на регистрационный учет; 
  • регистрационный номер ККМ;
  • наличие лицензий на алкогольную продукцию.

При этом с помощью сведений, содержащихся в паспорте налогоплательщика, можно проверить наличие лицензий на алкогольную продукцию, а также в случае невыдачи фискального чека, отказа в приеме оплаты за товары банковской картой направить жалобу через бесплатное мобильное приложение "Wipon Cashback", приняв участие в акции "Гражданский контроль – требуй чек" и получить вознаграждение (1000 тенге) на баланс телефона.

"Подробнее о налогах и многом другом можно узнать по номеру "1414" или @mkdalmaty_dgdalmaty", – заключили в ДГД. 

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Анастасия Московчук
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