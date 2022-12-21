Нацбанк прогнозирует снижение профицита бюджета в ближайшие 3 года

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов рассказал об ожидаемой динамике текущего счета платежного баланса и факторах, повлиявших на пересмотр прогнозов, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам Национального банка, в 2022 году при базовом сценарии 90 долларов за баррель ожидается профицит текущего счета в размере 6,4 млрд долларов. Это связано с тем, что в этом году экспорт товаров вырастет на 39,9%, до 84,4 млрд долларов (по сравнению с 2021 годом). При этом экспорт нефти и газового конденсата прирастет на 15,6 млрд долларов и составит 46,7 млрд долларов, или 55,3% от общего экспорта.

Как отметил Баймагамбетов, в связи с высокой концентрацией иностранных инвесторов в горнодобывающей отрасли рост цен на сырье приведет к увеличению выплат прямым иностранным инвесторам, что повысит дефицит баланса доходов на 11,7%, до 27,7 млрд долларов. Стабильный спрос продолжит стимулировать дальнейший рост импорта на 17,6% по сравнению с предыдущим годом, до 48,9 млрд долларов в 2022 году.

По его словам, в среднесрочной перспективе ожидается сокращение профицита текущего счета до 1,9 млрд долларов в 2023 году, 1,2 млрд долларов в 2024 году и 0,6 млрд долларов в 2025 году.

Заместитель председателя Нацбанка также рассказал о факторах, повлиявших на пересмотр прогнозов по профициту платежного баланса.

"В сентябре Национальный банк прогнозировал профицит текущего счета в размере 7 млрд долларов в 2022 году с последующим ростом до 7,5 млрд долларов в 2023 году. Прогнозы пересмотрены в сторону снижения профицита до 6,4 млрд долларов в 2022 году и до 1,9 млрд долларов в 2023 году. Пересмотр прогнозов в сторону ухудшения ожиданий по текущему счету в большей степени связан с внесением поправок в импорт товаров по методологии платежного баланса. Кроме того, на это повлияла и нарастающая динамика импорта в III квартале 2022 года". Акылжан Баймагамбетов

Он отметил, что за 9 месяцев 2022 года совокупный досчет по импорту товаров в платежном балансе составил 1,1 млрд долларов, из которого 0,7 млрд долларов приходится на "серый" импорт автомобилей и 0,4 млрд долларов – на электронную торговлю.

Баймагамбетов напомнил, что данный импорт учитывается в платежном балансе как поправка и не входит в официальную статистику. Импорт товаров, по официальной статистике, за 9 месяцев 2022 года также вырос на 16%, до 34,6 млрд долларов. Это оказалось выше ожиданий Нацбанка на 1,2 млрд долларов.



"В связи с этим ожидаемый импорт товаров по платежному балансу был пересмотрен в сторону повышения до 48,9 млрд долларов в 2022 году и до 51,3 млрд долларов в 2023 году. Последнее и повлияло на резкое снижение профицита в следующем году". Акылжан Баймагамбетов

По прогнозам Нацбанка, ожидаемый в 2023 году импорт будет существенным и достигнет своего рекордного значения, превысив уровень 2016 года в два раза. Вместе с тем в 2024 и 2025 годах ожидается дальнейшее увеличение ввозимых товаров до 54,1 млрд долларов и 54,6 млрд долларов, соответственно.

Данный рост в большей степени объясняется следующими факторами.

"Во-первых, спрос населения и бизнеса остается стабильным, несмотря на наблюдаемое удорожание зарубежных товаров. Так, по итогам 9 месяцев 2022 года физические поставки импортных товаров выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост в основном пришелся на потребительские и промежуточные товары. В части потребительских непродовольственных товаров дополнительное давление на импорт также оказывается за счет наблюдаемого роста реэкспорта". Акылжан Баймагамбетов

Во-вторых, продолжил он, вышеупомянутое увеличение физических поставок при их сокращении из России на 11% за 9 месяцев 2022 года по сравнению с 9 месяцами 2021 года говорит о постепенной переориентации и достаточности предложения со стороны других рынков, к примеру, Китая.

В-третьих, планируемые фискальные расходы в среднесрочной перспективе будут стимулировать дальнейший рост импорта промежуточных товаров.



По данным Нацбанка, есть факторы, которые могут повлиять на дефицит платежного баланса в 2023 году.

Так, экспорт товаров в 2023 году останется на уровне 2022 года, составив 84,9 млрд долларов. При базовом сценарии средняя цена на нефть марки Brent снижается от 101,8 доллара за баррель в текущем году до 89,9 доллара за баррель в 2023 году.

При этом нефтяной экспорт вырастет на 0,4 млрд долларов, до 47,1 млрд долларов, в 2023 году за счет ожидаемого роста объемов добычи. Таким образом, доля нефти в общем экспорте продолжает занимать превалирующую долю свыше 50%.

Ненефтяной экспорт также останется на уровне прогнозируемого 2022 года, увеличившись на 0,3 млрд долларов, до 37,9 млрд долларов, в 2023 году. Доля готовых товаров в структуре ненефтяного экспорта остается небольшой, хотя и выросла с 17% за 9 месяцев 2021 года до 22% за 9 месяцев 2022 года.

"Учитывая это, номинальные объемы экспорта и, как следствие, валютной выручки, поступающей в страну, сильно коррелируют с мировыми котировками цен на сырьевые товары, которые по своей природе волатильны. Наглядным примером данной зависимости является пессимистичный сценарий прогноза, при котором средняя цена на нефть в 2023 году падает до 53,6 доллара за баррель и экспорт товаров сокращается на 20,6%, до 66,6 млрд долларов. В таком сценарии текущий счет резко снижается с прогнозируемого профицита в 2022 году до дефицита в размере 3,9 млрд долларов в 2023 году". Акылжан Баймагамбетов

По словам Баймагамбетова, баланс доходов исторически находится в дефицитной зоне. Это связано с высокой концентрацией иностранных инвестиций в сырьевом секторе страны, особенно в нефтегазовой сфере.

В среднем за последние 5 лет доля доходов прямых иностранных инвесторов в доходах к выплате составляла порядка 67%, варьируясь в зависимости от объемов экспорта. В среднесрочной перспективе экспортная выручка продолжит предопределять динамику данной статьи баланса доходов.

Однако, согласно оценкам, в 2023 году дефицит баланса доходов увеличится на 8,9% по сравнению с 2022 годом – до 30,2 млрд долларов. Основной причиной данного роста является увеличение выплат процентов иностранным инвесторам ввиду ужесточения денежно-кредитной политики центробанками – эмитентами резервных валют.

В 2024 году ожидается дефицит баланса доходов в размере 30,2 млрд долларов с небольшим сокращением до 29,5 млрд долларов в 2025 году.

Акылжан Баймагамбетов также отметил, что возросшая миграция из России также оказала свое влияние на рост потребительского импорта.

"Одним из незначительных факторов роста потребительского импорта на 21,4%, до 10,9 млрд долларов, за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мог являться дополнительный спрос со стороны приезжих граждан России. К тому же в части баланса услуг наблюдается рост экспорта поездок более чем в 3,3 раза, до 1,3 млрд долларов, за 9 месяцев 2022 года по сравнению с 9 месяцами 2021 года. Увеличение посещений Казахстана нерезидентами является закономерным восстановлением после короновирусных ограничений, но дополнительное влияние, безусловно, было оказано резким увеличением въезда российских граждан осенью текущего года". Акылжан Баймагамбетов

Вместе с тем он остановился на ожиданиях Нацбанка по сокращению профицита текущего счета.

Так, при базовом сценарии 90 долларов за баррель ожидается сокращение профицита текущего счета с 6,4 млрд долларов в 2022 году до 0,6 млрд долларов в 2025 году.





"Учитывая то, что экспорт товаров в рамках данного сценария достаточно стабилен, снижение профицита будет обусловлено продолжающимся ростом импорта. При высоких ценах на нефть профицит текущего счета в долгосрочной перспективе стремится к нулевому значению. Основной же причиной роста импорта является отсутствие внутреннего производства. Поэтому лишь налаживание производства товаров высокого передела в различных секторах промышленности поможет добиться устойчивости платежного баланса к внешним шокам в долгосрочной перспективе", – резюмировал Баймагамбетов.