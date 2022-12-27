На стиле: эксперты рассказали, в чем встречать Новый год

2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. Этот радушный знак ценит тепло и уют, поэтому лучше провести праздник вместе с родными. Новый год все ближе – кто-то уже знает, что наденет, другие модницы только выбирают подходящий наряд.

Журналист Zakon.kz пообщалась с экспертами моды, чтобы узнать, как выглядеть модно и актуально в новогоднюю ночь.



По мнению известного казахстанского дизайнера Назым Карпыковой, новогодние наряды должны демонстрировать сдержанность и уверенность.

"Мы провожаем год Тигра и встречаем год Черного Водяного Кролика. Если прошлый новый год мы встречали в ярких пайетках, в красных, рыжих оттенках, было много перьев и я советовала надевать что-то тигровое, то в этот раз мы встречаем год Кролика в более сдержанных образах". Дизайнер Назым Карпыкова

Черный Кролик – это про комфорт и естественность. Поэтому наряд на Новый год должен быть удобным, но не простым. Это могут быть модели из натуральных, легких и струящихся тканей. Синтетика Кролику не по нраву. Что касается цветов, то предпочтительны голубые, розовые, черные и белые. Эти оттенки принесут в новом году удачу.

"Ткани лучше выбирать натуральные и благородные, например, шелк или шифон. Также всем модницам я советую в своем образе сделать акцент на аксессуары. Это могут быть головные уборы в виде шляпы, вуали, ободка, украшения из жемчуга, золота, серебра. Нежные базовые платья в сочетании с аксессуарами придадут вашему образу женственность и лаконичность".

Еще одна альтернатива платьям, на которую советует обратить внимание эксперт – брючные костюмы-тройки мужского свободного кроя. Чтобы образ получился женственным, можно приталить костюм, используя стильный ремень или красивый пояс.



Главные модные тренды новогодних вечеринок 2023 года, по мнению дизайнера Салтанат Баймухамедовой, это вечеринки 90-х. Предстоящая новогодняя ночь совсем скоро превратится в одну большую и незабываемую вечеринку.

"Тот факт, что мы долгое время были вынуждены отказываться от праздников и фейерверков, говорит сам за себя. В тренде вечеринки 90-х – пайетки, блестящее, стразы, камни, яркий мэйкап, розовые губы, все то, что создает ощущение праздника и веселья, сексуальности и буйства".

В праздничный образ на новогоднюю вечеринку можете смело доставать из шкафов свои самые яркие платья – мини, макси, сегодня эти две длины в топе. Не менее актуально будут выглядеть прозрачные блузки, украшенные блестками, а также прозрачное кружево, которое сейчас украшает последние коллекции многих дизайнеров.

А есть и более спокойный тренд, символизирующий состояние безопасности и стабильности – быть в узком кругу семьи среди близких людей и чувствовать себя максимально комфортно. Любители празднования Нового года в домашней обстановке могут отдать предпочтение уютной кэжуэл-одежде.

"Как это часто бывает, формальный внешний вид также обеспечивает состояние порядка и мира. Поэтому уютные домашние оверсайз свитшоты, худи, джоггеры, лосины еще долго будут оставаться в тренде. Для новогодней ночи такой домашний look можно украсить брошью с камнями или подвеской с большими серьгами". Дизайнер Салтанат Баймухамедова

Баймухамедова также подчеркнула, что не стоит забывать о важности аксессуаров в новогоднем образе. С их помощью можно обновить даже привычные вещи из гардероба, добавив акцентные украшения со стразами и блестками.

В целом, при выборе наряда для новогодней ночи обязательно нужно учитывать место, где планируется отмечать праздник, ведь комфорт крайне важен. Кроме этого, необходимо помнить, что одежда должна соответствовать типу фигуры – скрывать недостатки и подчеркивать достоинства.