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В Нацбанке прогнозируют сокращение профицита текущего счета

Профицит текущего счета в 2022 году составит 6,4 млрд долларов – прогнозы Нацбанка Фото: пресс-служба Нацбанка РК
В регуляторе ожидают, что этот показатель сократится до 1,9 млрд долларов в 2023 году, сообщает Zakon.kz.
В среднесрочной перспективе ожидается сокращение профицита текущего счета до 1,9 млрд долларов в 2023 году.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов. Он отметил, что, по оценкам специалистов, этот показатель составит 0,6 млрд долларов в 2025 году.

По прогнозам Национального банка, экспорт товаров по сравнению с 2021 годом вырастет почти на 40%, до 84,4 млрд долларов. При этом экспорт нефти и газового конденсата увеличится на 15,6 млрд долларов, до 46,7 млрд долларов, что составит 55,3% от общего объема экспорта товаров.
"В связи с высокой концентрацией иностранных инвесторов в горнодобывающей отрасли рост цен на сырье ведет к увеличению выплат прямым иностранным инвесторам, что увеличит дефицит баланса доходов на 11,7%, до 27,7 млрд долларов", – считает Баймагамбетов.
По его словам, за счет стабильного спроса будут расти и объемы импорта до 48,9 млрд долларов в 2022 году. Увеличение прогнозируется на 17,6%.

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