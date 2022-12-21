В Нацбанке прогнозируют сокращение профицита текущего счета

В среднесрочной перспективе ожидается сокращение профицита текущего счета до 1,9 млрд долларов в 2023 году.





Об этом сообщил заместитель главы Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов. Он отметил, что, по оценкам специалистов, этот показатель составит 0,6 млрд долларов в 2025 году.





По прогнозам Национального банка, экспорт товаров по сравнению с 2021 годом вырастет почти на 40%, до 84,4 млрд долларов. При этом экспорт нефти и газового конденсата увеличится на 15,6 млрд долларов, до 46,7 млрд долларов, что составит 55,3% от общего объема экспорта товаров.