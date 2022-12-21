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Пекин готовится к резкому росту числа пациентов с тяжелым коронавирусом

коронавирус в Китае Фото: pixabay
Власти некоторых городов в Китае наращивают усилия по расширению отделений интенсивной терапии и строительству специальных клиник. Некоторые больницы оказались переполненными, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта по респираторным заболеваниям, Пекин столкнется с резким ростом числа тяжелых случаев COVID-19 в течение следующих двух недель на фоне опасений по поводу потенциальных потерь и побочных эффектов для мировой экономики после отказа Китая от жесткой политики сдерживания КВИ, сообщает Reuters.

Ослабление мер совпало со скачком числа случаев заболевания COVID-19, который, по словам экспертов, будет набирать обороты в течение зимы.

Несколько ведущих ученых и консультантов Всемирной организации здравоохранения сообщили, что еще слишком рано объявлять об окончании чрезвычайной фазы глобальной пандемии COVID-19 из-за потенциально разрушительной волны, которая может обрушиться на Китай.

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что он "надеется" на прекращение чрезвычайной ситуации в следующем году.

Соединенные Штаты во вторник заявили, что готовы помочь Китаю в борьбе со вспышкой, предупредив, что неконтролируемое распространение во второй по величине экономике мира может иметь последствия для всего мира.

Главной краткосрочной проблемой для экономистов является влияние, которое всплеск инфекций может оказать на производство на заводах и логистику.

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