Депутат о реконструкции аэропорта Алматы: Это как сжечь портрет "Джоконды"

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Константин Авершин попросил Генерального прокурора страны проверить законность реконструкции старого здания аэропорта Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил депутат, президент неоднократно обращал внимание на необходимость сохранения архитектурного облика Алматы, подвергал критике уже свершившиеся сносы ряда исторических зданий.

"Несмотря на, казалось, более чем явные посылы президента, процесс "переформатирования" городского пространства Алматы продолжается. Большое возмущение общественности вызывает проводимая реконструкция Алматинского аэропорта, проданного турецкому холдингу TAV Airports Holding. Речь идет о старом здании аэропорта 1936 года постройки, признанном памятником архитектуры". Константин Авершин

Он добавил, что воздушная гавань крупнейшего в стране мегаполиса нуждается в модернизации, но существуют способы сделать это без ущерба историческим объектам и в консенсусе с общественностью.

"Изначально новый владелец взял обязательство по сохранению памятника архитектуры, предложил план переноса здания. Но, видимо, пошел по пути оптимизации затрат, что привело к банальному сносу здания старого аэропорта, вместо которого возводится какой-то симулякр. Еще раз повторю, то, что делает TAV Airports Holding, не перенос, а уничтожение памятника архитектуры. Это все равно, что сжечь портрет "Джоконды", предложив вместо нее распечатанную на принтере фотокопию". Константин Авершин

По его мнению, иностранного инвестора всегда интересует только прибыль и ему безразлично историческое наследие.

"В этом вопросе мы сами, государство прежде всего, как уполномоченный институт, должны стоять на страже национальных интересов, как экономических, социальных, так и культурно-исторических. К сожалению, на сегодняшний день можно констатировать – памятник архитектуры Алматы 1936 года постройки утерян навсегда. Это, на мой взгляд, если не преступление, то как минимум попустительский подход к своим обязательствам, что в любом случае требует бескомпромиссной и прозрачной оценки со стороны государственных надзорных органов". Константин Авершин

В связи с этим мажилисмен обратился к Генеральному прокурору Берику Асылову с просьбой проверить действия TAV Airports Holding на предмет законности сноса здания старого аэропорта, а также проверить законность получения разрешения на снос памятника архитектуры.

Вдобавок депутат попросил принять соответствующие меры по отношению к лицам, допустившим нарушение Закона РК об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия.

Ранее в администрации аэропорта заверяли, что при переносе сохранят декоративные элементы.