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Токаев выразил соболезнования родным и близким Амангельды Айталы

телеграмма Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 декабря направил телеграмму соболезнования родным и близким ученого и общественного деятеля Амангельды Айталы, сообщает Zakon.kz.

Президент выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной видного ученого, общественного деятеля, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан II и III созывов Амангельды Айталы.


"Амангельды Абдрахманулы многие годы плодотворно трудился в сфере образования и науки. Работая в Актюбинском государственном педагогическом институте, он внес большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Будучи депутатом Мажилиса, он участвовал в совершенствовании отечественного законодательства и развитии парламентаризма. Имя и светлый образ Амангельды Абдирахманулы, который оставил яркий след в истории страны, своим неустанным трудом способствуя ее процветанию, навсегда останется в нашей памяти", – говорится в телеграмме.

Известный общественный деятель, доктор философских наук, профессор Амангельды Айталы умер 21 декабря в возрасте 83 лет. 

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