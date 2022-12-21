Депутат предложил ввести еще один госпраздник в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Берик Дуйсенбинов предложил на государственном уровне праздновать 12 декабря – День Алаша, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутат напомнил, что в декабре 1917 года Алихан Бокейханов был избран председателем правительства Алашской республики, о чем свидетельствует публикация в газете "Сарыарка".
"В этом году исполняется 105 лет со дня образования Республики Алаш. Напомню, что 29 июня фракция "Ак жол" направила депутатский запрос с требованием отметить эту дату на государственном уровне. Однако нам ответили, что передали этот вопрос отраслевым министерствам. Но, к сожалению, эта историческая дата опять осталась без внимания".Депутат Берик Дуйсенбинов
Для установления исторической справедливости депутат предлагает ежегодно отмечать на государственном уровне 12 декабря как День Алаша.
В 2022 году в Казахстане отменили выходной 1 декабря в честь Дня Первого Президента Казахстана. Эту дату предложили праздновать по аналогии с Днем государственных символов и Днем благодарности.
Кроме того, вернули в число госпраздников День Республики, который теперь отмечают 25 октября.
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