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Умер участник группы "Танцы минус"

cмерть Фото: ВКонтакте/tancyminus_ru
В Московской больнице скончался гитарист рок-группы "Танцы минус" Антон Хабибуллин. Артист умер в реанимации 20 декабря. Ему было 44 года, сообщает Zakon.kz.

Новость о кончине гитариста подтвердил лидер группы Вячеслав Петкун, пишет ТАСС

"Да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции", – сказал Петкун.

Группу "Танцы минус" создали в 1995 году. Коллектив известен своими песнями: "Цветут цветы", "10 капель".

Антон Хабибуллин был музыкантом-инструменталистом с 20-летним опытом. За свою карьеру он был гитаристом таких групп, как "СБПЧ", ARTEMIEV, "Танцы минус" и "Моральный кодекс".

13 ноября скончался основатель рок-группы The Clash Кит Левен. 

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