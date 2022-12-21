Умер участник группы "Танцы минус"

Фото: ВКонтакте/tancyminus_ru

В Московской больнице скончался гитарист рок-группы "Танцы минус" Антон Хабибуллин. Артист умер в реанимации 20 декабря. Ему было 44 года, сообщает Zakon.kz.

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