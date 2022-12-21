Курс доллара вырос на торгах 21 декабря
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,28 тенге, поднявшись на 0,99 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,77 тенге (-0,88).
Средневзвешенный курс китайского юаня напротив повысился и составил 67,41 тенге (+0,25).
Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 499,07 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,5-472,5 тенге, евро – по 498-502,5 тенге, российские рубли – по 6,3-6,7тенге.
Между тем мировые цены на нефть слегка понизились на торгах 21 декабря.
Так, стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent составила 79,94 доллара за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль понизилась на 0,08%, до 76,17 доллара за баррель.
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