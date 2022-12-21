Курс доллара вырос на торгах 21 декабря

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,77 тенге (-0,88).

Средневзвешенный курс китайского юаня напротив повысился и составил 67,41 тенге (+0,25).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 499,07 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,5-472,5 тенге, евро – по 498-502,5 тенге, российские рубли – по 6,3-6,7тенге.

Между тем мировые цены на нефть слегка понизились на торгах 21 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent составила 79,94 доллара за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.





Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль понизилась на 0,08%, до 76,17 доллара за баррель.



