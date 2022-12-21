Анна Данилина первой среди казахстанских теннисистов начала новый сезон

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина решила начать нынешний сезон в Новой Зеландии. Она открыла год не с привычных парных турниров WTA, а стартовала в состязаниях одиночного разряда ITF, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка неплохо справляется в "одиночке" на турнире ITF W25 в городе Тауранга (Новая Зеландия). Анна Данилина пробилась в четвертьфинал этих соревнований, попеременно обыграв местных теннисисток. На старте была обыграна 16-летняя Рени Жанг – 6:2, 6:0. Далее Элизе Тсе не смогла оказать сопротивления Данилиной – 1:6, 3:6.

Теперь у Анны есть шанс выйти в полуфинал, но для этого надо переиграть представительницу Австралии Катерин Оули.