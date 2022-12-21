Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Анна Данилина первой среди казахстанских теннисистов начала новый сезон

Теннис Турнир Новая Зеландия Фото: ktf.kz
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина решила начать нынешний сезон в Новой Зеландии. Она открыла год не с привычных парных турниров WTA, а стартовала в состязаниях одиночного разряда ITF, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге

Казахстанка неплохо справляется в "одиночке" на турнире ITF W25 в городе Тауранга (Новая Зеландия). Анна Данилина пробилась в четвертьфинал этих соревнований, попеременно обыграв местных теннисисток. На старте была обыграна 16-летняя Рени Жанг – 6:2, 6:0. Далее Элизе Тсе не смогла оказать сопротивления Данилиной – 1:6, 3:6. 

Теперь у Анны есть шанс выйти в полуфинал, но для этого надо переиграть представительницу Австралии Катерин Оули.

Читайте также

"Канело" поставили памятник в Мексике

Елена Рыбакина стала лауреатом престижной премии "Алтын Адам"

Празднование победы сборной Аргентины обернулось смертью двух фанатов

Куандык Шынасилов
Анна Данилина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
лес, зима, штормовое
Шквал, метель и гололед ожидаются в Казахстане в среду
Землю накроет серьезная магнитная буря
Землю накроет серьезная магнитная буря
"Уставшая" елка в ВКО рассмешила пользователей Казнета
"Уставшая" елка в ВКО рассмешила пользователей Казнета
Зеркальная дата 22.12.2022
День шести двоек: к чему готовиться знакам зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления