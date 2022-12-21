Снег ожидается на большей части Казахстана 22 декабря

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется снег с метелью, ночью в горных районах востока ожидается сильный снег.





"На западе, юго-западе страны под влиянием северо-западного антициклона ожидается погода без осадков". РГП "Казгидромет"

На территории республики ожидается туман, на юге, юго-востоке – гололед, в восточной половине – усиление ветра.

В Астане – переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -19...-21°С, днем -17...-19°С.

В Алматы – переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем -2...-4°С.

В Шымкенте – переменная облачность, в первой половине ночи – снег. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°С, днем -1...+1°С.