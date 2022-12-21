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Законодательство РК

В Казахстане появится национальная инфраструктура пространственных данных

В Казахстане появится национальная инфраструктура пространственных данных Фото: Zakon.kz
Глава государства подписал два закона "О геодезии, картографии и пространственных данных" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных", сообщает Zakon.kz.

Основными задачами законов являются обеспечение Казахстана высокоточной геодезической системой координат и создание единой цифровой картографической основы страны.

Нормы законов направлены на совершенствование законодательства в сфере геодезии, картографии и пространственных данных, введение новых и усовершенствование уже действующих механизмов деятельности субъектов геодезической и картографической деятельности, усиление координации госполитики, внедрение общепризнанных международных принципов и подходов регулирования геодезической, картографической деятельности, исключение разрозненности геоинформационной среды и устранение правовых пробелов и коллизий в этой сфере, регламентация понятия "местных систем координат". 

Нововведением является создание национальной инфраструктуры пространственных данных, где на одной платформе будут созданы в едином формате и по единым требованиям пространственные данные для эффективного использования достоверной, оперативной и актуальной информации. Это также обеспечит интеграцию разрозненных кадастров информационных систем в одно информационное пространство и автоматизацию процедуры обновления данных.

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