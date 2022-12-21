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Эксперт назвала 4 идеи немодного новогоднего декора

шар Фото: pixabay
Некоторые приемы в декоре елки на Новый год уже вышли из моды. Декоратор Ирина Бебешина считает, что от этих идей лучше отказаться, сообщает Zakon.kz.

Пластик и искусственность

елка

Фото: pixabay

В тренде натуральные материалы, природные фактуры и цвета. Речь идет о декоре пространства. Даже искусственная елка должна выглядеть максимально натурально. 

"Ветки, принесенные из леса, с самодельными украшениями из бумаги будут смотреться очень стильно и современно. Соответственно, подчеркнуто искусственные, например, серебристые ветки с пластиковыми шарами будут выглядеть дешево и старомодно", – отметила Бебешина.

Красный и золото

елка

Фото: pixabay

Дизайнер назвала устаревшим классическое сочетание красного и золотого в украшениях елки. Из-за тренда на натуральность более актуальными цветами сейчас стали зеленый и белый. Декор в таких цветах смотрится стильно в современных и минималистичных интерьерах, пишет журнал "Идеи вашего дома".

Избыточность

елка

Фото: pixabay

Если хочется декорировать елку всей собранной коллекцией игрушек, возможно, лучше себя остановить. Чрезмерность вряд ли украсит интерьер, считает эксперт.

"В последние годы прослеживается четкий тренд на сдержанность и минимализм. Не стоит не глядя вешать все, что накопилось у вас за долгие годы. Лучше отобрать декор по стилю или по теме", – посоветовала специалист.

Излишний реализм

магазин

Фото: pixabay

Сейчас популярен минимализм. В тренде – декор без каких-либо прорисованных деталей. Традиционные рождественские фигурки с множеством деталей и большим количеством декора не будут смотреться современно и актуально.

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