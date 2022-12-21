В ЗКО на небольших АЗС сохраняется дефицит дизтоплива

В настоящее время на небольших автозаправках в ЗКО дизтопливо отпускают по талонам. На крупных АЗС дизтопливо есть, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления энергетики и жилищно-коммунального строительства ЗКО, в настоящее время запас дизтоплива в области составляет 3680 тонн – этого количества хватит на 7 дней. Еще 1200 тонн дизтоплива уже направляются в Западно-Казахстанскую область с Атырауского нефтеперерабатывающего завода.



"Перебои с дизтопливом в области произошли из-за того, что 7 декабря на ремонт останавливался Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ). В настоящее время АНПЗ возобновляет работу на полную мощность", – объяснил руководитель Управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржан Нуртазиев.

По словам Нуртазиева, дефицит дизтоплива в ЗКО сохраняется лишь на некоторых мелких заправках, в крупных сетях проблем с дизтопливом нет.

По поводу цены на ГСМ Миржан Нуртазиев рассказал, что предельная цена на дизтопливо составляет 260 тенге за литр, для нерезидентов Казахстана – 450 тенге. Данная предельная цена продлена Министерством энергетики до июля 2023 года. Бензин АИ-92 стоит 182 тенге, Аи-95 – 215 тенге.

"Мы ведем переговоры с Министерством энергетики Казахстана. На сегодняшний день в нашу область направляются 22 вагона – это еще 1200 тонн. В ближайшие два дня мы ожидаем их поставку", – сказал Миржан Нуртазиев.

О том, что несколько дней назад на казахстанских АЗС заметили дизтопливо, которое продавали по цене 650 тенге за литр, в Управлении энергетики объяснили, что это дизтопливо марки "Арктик", оно рассчитано для заправки автомобилей в сильные морозы -30...-35 градусов. Оно завозится из России и предельная цена на него не устанавливается.

На вопрос, когда дизтопливо появится на всех АЗС области, Нуртазиев ответил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о заключении договора о поставках дизтоплива с компанией АО "КазМунайГаз".

Талгат Умаров