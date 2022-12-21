Общественники Алматы ищут новый подход к молодежи

В южной столице завершился проект "Фасилитация молодежных неправительственных организаций". Всего было проведено 8 выездных групповых сессий и пять совместных встреч с молодежью во всех районах города, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие члены Совета по делам молодежи при акимате Алматы, лидеры неправительственных городских организаций, представители студенческого самоуправления, активисты и руководители общественных организаций. Инициатором встречи стал Государственный фонд развития молодежной политики Алматы при поддержке городского Управления молодежной политики.

В ходе обсуждения были затронуты такие острые для молодежи вопросы, как: безопасный город, образование, занятость, трудоустройство, жилье и поддержка молодых семей, а также проблема нехватки общежитий для студентов.

Алматинскую молодежь также решили поддержать депутат, председатель постоянной комиссии маслихата Алматы Асия Аканова, представитель Департамента экономических расследований города Мырзахан Жаксылык, председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев, руководитель отдела Центра занятости города Алматы Гаухар Ауелова.

Асия Аканова уверена, что на таких встречах зачастую поднимаются актуальные темы, а спикеры предлагают действенные меры по их решению.

"Если мы объединимся и будем поднимать все вопросы, я думаю, что практическая резолюция, предложенная в конце, даст основу для рабочей группы по дорожной карте. Мы со своей стороны как маслихат готовы поддерживать и предварительно планируем создать совет молодежи. Надеюсь, что для нашего города это принесет большую пользу". Депутат, председатель постоянной комиссии маслихата Алматы Асия Аканова

Предложенный властями проект по решению проблем молодежи, считает председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев, появился своевременно. И главное, что отмечает спикер, так это активное участие в нем алматинской общественности.

"Алматы – это город молодежи, учитывая, что сюда приезжают из всех регионов страны. У молодежи очень много креативных идей. И в развитии, и поддержке креативной индустрии, о которой говорил глава государства. Молодежь может сыграть ключевую роль. И сегодня важно путем таких проектов, как фальсифитация молодежных НПО, выявлять потенциал молодежи". Председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайыров

По словам директора Государственного фонда развития молодежной политики Азиза Кажденбека, проект в первую очередь направлен на объединение идей молодежи и молодежных НПО, которые у нас в городе осуществляют свою деятельность.



"Сегодня в рамках проекта "Фасилитация молодежных неправительственных организаций" у нас проходит заключительная сессия фасилитационных встреч. Суть фасилитации заключается в разъяснении определенных программ и задач, которые молодежь должна знать, и второе это – объяснение и юридическая, а также правовая поддержка. Проектная помощь, то есть, как реализовываются проекты, какие есть возможности. Дальше мы как представители Управления молодежной политики получим аналитическую справку и просмотрим все рекомендации, которые были предложены НПО, а после начнем их реализацию". Директор Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы, Азиз Кажденбек

Отметим, свои предложения могла внести на рассмотрение молодежь из всех восьми районов Алматы. После их сформировали и позже отправят в профильное управление. В заключении Кажденбек добавил, что в целом такой формат мероприятий дает возможность получить прямую и обратную связь от молодежи и городских молодежных НПО.