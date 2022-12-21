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В Костанайской области остановили водителя-иностранца с 27 нарушениями ПДД

Иностранца с 27 нарушениями ПДД задержали в Костанайской области Фото: Polisia.kz
Водитель передвигался на автомобиле с российским номером, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомобиля Scania – гражданин России, у которого имелись 27 нарушений ПДД. Общая сумма штрафа составляет 688 445 тенге.

Сейчас штрафы погашены в полном объеме.

Полицейские напоминают, что согласно нормам административного законодательства правонарушитель имеет право погасить административный штраф в размере 50% в течение 7 суток с момента составления протокола, а если правонарушение зафиксировано автоматическими средствами фиксации, с момента надлежащего доставления предписания.

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