В Костанайской области остановили водителя-иностранца с 27 нарушениями ПДД

Водитель передвигался на автомобиле с российским номером, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомобиля Scania – гражданин России, у которого имелись 27 нарушений ПДД. Общая сумма штрафа составляет 688 445 тенге.

Сейчас штрафы погашены в полном объеме.

Полицейские напоминают, что согласно нормам административного законодательства правонарушитель имеет право погасить административный штраф в размере 50% в течение 7 суток с момента составления протокола, а если правонарушение зафиксировано автоматическими средствами фиксации, с момента надлежащего доставления предписания.