Заявления на более чем 280 млрд тенге приняли банки по выплате компенсации по тенговым депозитам

Прием заявлений на выплату компенсации по тенговым депозитам в размере 10%, открытым до 23 февраля 2022 года включительно, завершается 1 января 2023 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

По данным КФГД, банки приняли заявления на 284 млрд тенге, что составляет 85% от потенциальной суммы компенсации.

"Еще не все вкладчики, которые могут претендовать на выплату премии, подали заявления в БВУ. В своем большинстве это владельцы небольших вкладов. Так, по статистике, более половины вкладчиков (54%) – это владельцы счетов с суммой менее 10 тысяч тенге – по сути, это депозиты, по которым средства были сняты до неснижаемого остатка. Хочу отметить, что вне зависимости от размера премия будет начисляться на все депозиты, соответствующие правилам программы". Заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов





Выплаты компенсации начнутся после 23 февраля 2023 года. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10%-ная компенсация, составляет 20 млн тенге в одном банке.

"Призываю вкладчиков использовать свое право на получение данной выплаты, даже если сумма компенсации невелика, тем более что сам процесс подачи заявления занимает буквально несколько минут. Большинством банков эта услуга реализована в мобильных приложениях либо на сайте БВУ", – добавил Алмаз Кудайбергенов.

Напомним, чтобы получить премию, вкладчику необходимо подтвердить свое согласие, подав заявление в банк, где размещен депозит, не позднее 1 января 2023 года.