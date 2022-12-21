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Где можно бесплатно покататься на коньках в Алматы

Где можно в Алматы покататься на коньках бесплатно Фото: Zakon.kz
Многие алматинцы интересуется, где можно прокатиться на льду, не выходя за рамки бюджета. В акимате города ответили на запрос редакции и рассказали, где любители зимних развлечений могут посетить каток бесплатно, сообщает Zakon.kz.

На данный момент в Алматы работают четыре бесплатных катка для горожан и гостей города:

  • каток перед парком Первого президента
  • каток перед Дворцом Республики
  • каток в Ауэзовском районе, в мкр. Таугуль, по улице Ыкылас 8д
  • каток перед акиматом Наурызбайского района, в мкр Шугыла, 347

На следующей неделе состоится открытие катков в Турксибском районе перед Домом школьников №6, по адресу Сейфуллина, 13 и в Жетысуском районе в парке "Гулдер".

Вход – бесплатный, стоимость аренды коньков на два часа за один сеанс составляет 1000 тенге. Для тех, кто пришел с собственными коньками, каток бесплатный. Пункты выдачи работают по будням с 10:00 до 22:00, а по выходным – с 10:00 до 23:00. Каток работает круглосуточно.

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