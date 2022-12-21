Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Где можно бесплатно покататься на коньках в Алматы

Где можно в Алматы покататься на коньках бесплатно Фото: Zakon.kz
Многие алматинцы интересуется, где можно прокатиться на льду, не выходя за рамки бюджета. В акимате города ответили на запрос редакции и рассказали, где любители зимних развлечений могут посетить каток бесплатно, сообщает Zakon.kz.

На данный момент в Алматы работают четыре бесплатных катка для горожан и гостей города:

  • перед парком Первого Президента;
  • перед Дворцом Республики;
  • в Ауэзовском районе, в мкр. Таугуль, по улице Ыкылас, 8д;
  • перед акиматом Наурызбайского района, в мкр Шугыла, 347.

На следующей неделе состоится открытие катков в Турксибском районе перед Домом школьников №6 по адресу: пр. Сейфуллина, 13 и в Жетысуском районе – в парке "Гулдер".

Вход – бесплатный, стоимость аренды коньков на два часа за один сеанс составляет 1000 тенге. Для тех, кто пришел с собственными коньками, каток бесплатный. Пункты выдачи работают по будням с 10:00 до 22:00, а по выходным – с 10:00 до 23:00. Каток работает круглосуточно.

Читайте также

Названы футболисты, забившие самые красивые голы ЧМ-2022

Футболисты сборной Марокко все призовые отдали нуждающимся

Рак трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле прогрессирует

Аяулым Жаксылык
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
вайнер суд по финпирамиде
Суд над вайнерами в Алматы: с чем не согласны подсудимые
Застройщикам в Казахстане запретят продавать нежилые помещения и паркинги
Застройщикам в Казахстане запретят продавать нежилые помещения и паркинги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления